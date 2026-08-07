யோகா பயிற்சியாளருக்கு சம்பளம் தலைமைச் செயலகத்தில் மனு
யோகா பயிற்சியாளருக்கு சம்பளம் தலைமைச் செயலகத்தில் மனு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM
சென்னை: மத்திய அரசு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ், தமிழகத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சித்தா நிலையங்கள் மற்றும் அரசு பள்ளியில் யோகா பயிற்சியாளர்கள் 250 பேர், 2022ம் ஆண்டிலிருந்து பணியாற்றி வருகின்றனர்.
பயிற்சியாளருக்கு, ஆண்களுக்கு மாதம் 8,000 ரூபாயும், பெண்களுக்கு, 5,000 ரூபாயும் சம்பளமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
சம்பளம் வழங்குவதற்காக, மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளாக பயிற்சியாளருக்கு, சம்பளம் வழங்கவில்லை. இதனால், அவர்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது.
எனவே, யோகா பயிற்சியாளருக்கு, நிலுவையில் உள்ள இரண்டு ஆண்டு சம்பளத்தை உடனே வழங்க வேண்டும் என, தமிழ்நாடு பட்டயம் பட்டம் பெற்ற யோகா ஆசிரியர்கள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலர் காசிநாதன் துறை தலைமையில், மூன்று பேர், சென்னை, ராஜாஜி சாலையில் உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள சுகாதாரத் துறையிடம், நேற்று கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.