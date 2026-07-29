சிறுவனின் நேர்மைக்கு போலீசார் பாராட்டு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM
பெரும்பாக்கம், ஜூலை 30–-
சாலையில் கண்டெடுத்த மொபைல் போனை, காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த சிறுவனின் நேர்மையை போலீசார் பாராட்டினர்.
துரைப்பாக்கம், மேட்டுக்குப்பம் அருகே, நேற்று ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மொபைல் போனை பார்த்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் அன்பழகன், 65, என்பவர், பேரன் அஸ்ஹவித் ஆரோனிடம், 16, கொடுத்துள்ளார்.
அப்போது, அதன் உரிமையாளர் சூரிய பிரகாஷ், 27, என்பவர் தொடர்பு கொண்டுள்ளார். அழைப்பை எடுத்து பேசிய சிறுவன் அஸ்ஹவித் ஆரோன், ‘மொபைல் போன் என்னிடம் தான் இருக்கிறது. பெரும்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் வந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்’ என தெரிவித்துள்ளார். அதேநேரம், மொபைல் போன் பெரும்பாக்கம் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. சிறுவனின் நேர்மையை பாராட்டி போலீசார் சால்வை அணிவித்து பாராட்டினர். விசாரித்து சூரிய பிரகாஷிடம் போனை ஒப்படைத்தனர்.