மண் கொட்டி ஆக்கிரமிக்க ப்படும் குளம் வக்ப் வாரிய ம் புகாரளித்தும் போலீசார் மவுனம்
மண் கொட்டி ஆக்கிரமிக்க ப்படும் குளம் வக்ப் வாரிய ம் புகாரளித்தும் போலீசார் மவுனம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
விருகம்பாக்கம்: விருகம்பாக்கத்தில் வக்ப் வாரியத்துக்கு சொந்தமான குளத்தை ஆக்கிரமிக்கும் வகையில், சட்டவிரோதமாக மண் கொட்டியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, வாரிய நிர்வாக அதிகாரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ள நிலையில், போலீசாரின் அலட்சியத்தால் தொடர்ந்து மண் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.
விருகம்பாக்கம், வேம்புலியம்மன் கோவில் தெருவில், 3 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள குளமும், அதைச் சுற்றியுள்ள நிலங்களும், தமிழ்நாடு வக்ப் வாரியத்துக்கு சொந்தமானவை.
கடந்த 2021 பிப்ரவரியில், சாலையோரம் 1,200 சதுர அடியில் பள்ளிவாசல் கட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால், அனுமதிக்கப்பட்ட பரப்பை மீறி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியிலும் மண் கொட்டி நிரப்பும் பணி நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக, சமீபத்தில் நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
இதையடுத்து, வக்ப் வாரியத்துக்கு சொந்தமான காலி நிலத்தில் மண் கொட்டியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, மேலும் அத்துமீறல் நடக்காமல் தடுக்க வேண்டும் என, வக்ப் வாரிய நிர்வாக பொறுப்பு அதிகாரி ஷக்கீரா பானு, கடந்த 8ம் தேதி கே.கே.நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
ஆனால், பட்டப்பகலிலும், இரவு நேரங்களிலும் லாரிகளில் மண் கொண்டு வந்து கொட்டி, நீர்நிலையை ஆக்கிரமிக்கும் பணி தொடருகிறது. புகார் அளித்தும், போலீசார் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதே, இதற்கு காரணம் என, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
எனவே, மண் கொட்டுவோர் மீது உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நீர்நிலையை பழைய நிலைக்கு மீட்டெடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.