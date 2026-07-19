பைக்கில் இருந்து விழுந்த போலீஸ்காரர் படுகாயம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
திரு.வி.க.: சாலை விபத்தில், பைக்கில் இருந்து விழுந்த போலீஸ்காரர் பலத்த காயமடைந்தார்.
கொளத்துார், திருப்பதி நகரைச் சேர்ந்தவர் கோபி, 31. இவர், பெரவள்ளூர் காவல் நிலையத்தில், முதல் நிலை காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். கொளத்துாரில் உள்ள தன் சகோதரி வீட்டிற்கு நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, தன் பைக்கில் சென்றுள்ளார்.
குமரன் நகர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்றபோது, சாலையின் குறுக்கே திடீரென ஆட்டோ வந்ததால், சட்டென ‘பிரேக்’ பிடித்துள்ளார். இதில் நிலைதடுமாறிய அவர், சாலையில் விழுந்ததில் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
அங்கிருந்தவர்கள், அவரை மீட்டு, பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவரது தலையில், 20 தையல்கள் போடப்பட்டு, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்து குறித்து, புளியந்தோப்பு போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.