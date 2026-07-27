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அறிவித்த நேரத்தையும் கடந்து மின் தடை: பொதுமக்கள் அவதி

அறிவித்த நேரத்தையும் கடந்து மின் தடை: பொதுமக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM

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சென்னை: பராமரிப்பு பணிக்காக அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்தை தாண்டியும் மின்தடை நீடிப்பதால், கடும் வெயிலில் பொதுமக்கள் சிரமமடைந்து வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக ஆய்வு செய்து, வாரிய அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சென்னையில் துணை மின் நிலையங்கள் மற்றும் மின் சாதனங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் தடை அமல்படுத்தப்படுவதாக, முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஆனால், பல பகுதிகளில் மின் தடை மாலை 6:00 மணி வரை நீடிப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். தற்போதைய கடும் வெயிலில் நீண்ட நேரம் மின்சாரம் இல்லாததால், முதியோர், குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து மின்வாரிய பணியாளர்களிடம் கேட்டால், பராமரிப்பு பணி தாமதமாகி விட்டதாக தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் பணிகளை முடித்து, மின் வினியோகத்தை சீராக வழங்க உயரதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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