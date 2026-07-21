/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ மரம் அகற்ற கோரி பிரக்ஞானந்தா மனு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:41 PM
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அம்பத்துார்: வீட்டருகே வளர்ந்துள்ள மரத்தை அகற்றக் கோரி, இந்தியாவின் இளம் கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா, அம்பத்துார் மண்டல அலுவலகத்தில் மனு அளித்தார்.
சென்னை, பாடி பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசிக்கும் பிரக்ஞானந்தா, தன் தாயுடன் அம்பத்துார் மண்டல அலுவலகத்துக்குச் சென்று, உதவி கமிஷனர் பிரபாகரனை சந்தித்தார். அப்போது, வீட்டின் அருகே வளர்ந்துள்ள பெரிய மரத்தை அகற்றக் கோரி மனு அளித்தார்.
அதற்கு, இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்குமாறும், சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, மரத்தை அகற்றுவது குறித்து முடிவு எடுப்பர் என்றும் மண்டல அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.