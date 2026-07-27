/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ போலீசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:34 PM
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வேளச்சேரி: கிண்டி போலீசாரை கண்டித்து, நலச் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தமிழ்நாடு ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் நலச்சங்கம் சார்பில், ஐந்து பேர், நேற்று வேளச்சேரி காந்தி சாலையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். வேளச்சேரி போலீசார், சங்கத் தலைவர் லிங்கபெருமாளிடம் கேட்டபோது, கிண்டி போலீசார், கஞ்சா வியாபாரிகள், ரவுடிகளுக்கு சாதகமாக செயல்படுவதாக கூறினர். உரிய புகார் கொடுத்தால், மேல் அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் என, கூறியதையடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.