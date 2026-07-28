அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM
பாரிமுனை: பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியருக்கு நீதி கேட்டு, தலைமை ஆசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரதியார் அறக்கட்டளை சார்பில், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று நடந்தது.
திருவள்ளூர், பொன்னேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குணசெல்வி, 45; பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி. இவர், பொன்னேரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியராக, 17 ஆண்டுகளாக பணியாற்றுகிறார்.
இப்பள்ளியில், தலைமை ஆசிரியராக லட்சுமி கலா என்பவர் குணசெல்வி பள்ளி வளாகத்துக்குள், கையில் ஊன்றுகோல் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் கைகளைப் பிடித்து நடக்கக் கூடாது.
கழிப்பறையுடன் கூடிய ஆசிரியர் அறையை பயன்படுத்தக் கூடாது என, ஆணையிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனைக் கண்டித்து, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரதி அறக்கட்டளை சார்பில், தலைமை ஆசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, சென்னை கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
அச்சங்கத்தின் மாநில செயலர் குமார் தலைமையில், 50க்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று, கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
இது குறித்து மாநில செயலர் குமார் கூறியதாவது:
பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி குணசெல்வி, 2009ல் தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். அங்கு, தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றும் லட்சுமிகலா என்பவர் குணசெல்வி பயன்படுத்திய கழிப்பறையுடன் கூடிய ஆசிரியர் அறையை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று, கழிவறை இல்லாத அறைக்கு மாற்றியுள்ளார்.
கை ஊன்றுகோல் பயன்படுத்தாமல், தனிநபராக வந்து செல்ல வேண்டும். இதன் விளைவாக, கடந்த ஜனவரியில் குணசெல்வி நடந்து செல்லும்போது, சுவர் மீது மோதி கீழே விழுந்து காயமடைந்தார்.
மருத்துவ விடுப்பு தராமல் அலைக்கழிக்கிறார்.
இது குறித்து, திருவள்ளூர், மாவட்ட கல்வி அலுவலரிடம் புகார் அளித்தபோது, விசாரணை செய்து தலைமை ஆசிரியரை எச்சரித்தார்.
ஆனால், தலைமை ஆசிரியர் தொடர்ந்து, இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
கடந்த இரு மாதங்களாக தமிழக முதல்வர், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர், இயக்குநர், செயலர், திருவள்ளூர் முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஆகியோரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை, எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.