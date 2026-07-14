/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ வாட்டர் போலோ ரயில்வே அணிகள் ‘சாம்பியன்’
ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:44 PM
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சென்னை: தமிழ்நாடு நீச்சல் சங்கம், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை சார்பில், தேசிய அளவில் இருபாலருக்குமான ‘வாட்டர் போலோ’ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, காட்டாங்கொளத்துாரில் உள்ள பல்கலையில், நேற்று முன்தினம் நிறைவடைந்தன.
ஆடவர் இறுதி போட்டியில், ஆர்.எஸ்.பி.பி., எனும் ரயில்வே ஸ்போர்ட்ஸ் புரமோஷன் போர்டு அணி 10 – 8 என்ற கோல் கணக்கில் எஸ்.எஸ்.சி.பி., எனும் சேவைகள் விளையாட்டு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அணியை வீழ்த்தி, தேசிய சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
மகளிர் பிரிவில், கேரளா அணி 14 – 7 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய போலீஸ் அணியை தோற்கடித்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது.