தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ வாட்டர் போலோ ரயில்வே அணிகள் ‘சாம்பியன்’

வாட்டர் போலோ ரயில்வே அணிகள் ‘சாம்பியன்’

வாட்டர் போலோ ரயில்வே அணிகள் ‘சாம்பியன்’

ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:44 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:44 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: தமிழ்நாடு நீச்சல் சங்கம், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை சார்பில், தேசிய அளவில் இருபாலருக்குமான ‘வாட்டர் போலோ’ சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, காட்டாங்கொளத்துாரில் உள்ள பல்கலையில், நேற்று முன்தினம் நிறைவடைந்தன.

ஆடவர் இறுதி போட்டியில், ஆர்.எஸ்.பி.பி., எனும் ரயில்வே ஸ்போர்ட்ஸ் புரமோஷன் போர்டு அணி 10 – 8 என்ற கோல் கணக்கில் எஸ்.எஸ்.சி.பி., எனும் சேவைகள் விளையாட்டு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்  அணியை வீழ்த்தி, தேசிய சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.

மகளிர் பிரிவில், கேரளா அணி 14 – 7 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய போலீஸ் அணியை தோற்கடித்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us