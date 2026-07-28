/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ வி.ஏ-.ஓ., அலுவலக வளாகத்தில் தேங்கும் கழிவுநீர் கலந்த மழைநீர்
வி.ஏ-.ஓ., அலுவலக வளாகத்தில் தேங்கும் கழிவுநீர் கலந்த மழைநீர்
வி.ஏ-.ஓ., அலுவலக வளாகத்தில் தேங்கும் கழிவுநீர் கலந்த மழைநீர்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM
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பெரும்பாக்கம்: பரங்கிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பெரும்பாக்கம் ஊராட்சி அலுவலக வளாகத்தில், கிராம நிர்வாக அலவலகம், அங்கன்வாடி மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார மையம் இயங்கி வருகின்றன. இங்கு, தினமும் ஏராளமானோர் வந்து செல்கின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் பெய்த மழையின் காரணமாக, வளாகத்தின் நுழைவாயிலில் கழிவுநீர் கலந்த மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதை அகற்ற ஊராட்சி நிர்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. இங்கு வருவோர் கடும் அவதிப்படுகின்றனர்.
எனவே, கழிவுநீர் கலந்த மழைநீரை அகற்றி, கிருமி நாசினி தெளிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.