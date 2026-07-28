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மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி ரெட் ரேஞ்சர்ஸ் அணி சாம்பியன்
மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி ரெட் ரேஞ்சர்ஸ் அணி சாம்பியன்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM
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சென்னை: சென்னையில் நடந்த மகளிருக்கான ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், ரெட் ரேஞ்சர்ஸ் அணி சாம்பியன் பட்டம் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், மகளிருக்கான பிரையர்ஸ் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி சென்னையில் நடந்தது. இதில், எட்டுக்கும் மேற்பட்ட அணிகள் போட்டியிட்டன. நேற்று நடந்த இறுதி போட்டியில் பிங்க் வாரியர்ஸ் அணி, ரெட் ரேஞ்சர்ஸ் அணியுடன் மோதியது.
முதலில் பேட் செய்த பிங்க் வாரியர்ஸ் அணி, 49 ஓவர் முடிவில் 224 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து களமிறங்கிய ரெட் ரேஞ்சர்ஸ் அணி, 48வது ஓவரில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 225 ரன்கள் எடுத்தது. இதனால், ரெட் ரேஞ்சர்ஸ் அணி, 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியது.