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முதல்வர் செல்லும் சாலையில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

முதல்வர் செல்லும் சாலையில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

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ADDED : ஜூலை 23, 2026 09:02 PM

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ADDED : ஜூலை 23, 2026 09:02 PM

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நீலாங்கரை: இ.சி.ஆரில், முதல்வர் செல்லும் பாதையில், நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.

இ.சி.ஆரில் திருவான்மியூர் முதல் அக்கரை வரை, 10 கி.மீ., துாரத்தில், நடைபாதையுடன் ஆறு வழி சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பால், பாதசாரிகள் சாலையில் நடந்து சென்றனர். இதனால் அடிக்கடி விபத்துகள் நடந்தன. முதல்வர் விஜய் வீடு நீலாங்கரையில் உள்ளது. தினமும் தலைமை செயலகம் செல்லும்போது, பாதசாரிகள் சாலையில் வாகனங்களுக்கு இடையே ஆபத்தான வகையில் நடந்து செல்வதை பார்த்துள்ளார். இது குறித்து, உயர்அதிகாரிகளிடம் பேசி நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, பாதசாரிகள் எளிதாக செல்லும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கூறி உள்ளார். இதையடுத்து, பாலவாக்கம், கொட்டிவாக்கம், நீலாங்கரை, ஈஞ்சம்பாக்கம் பகுதிகளில் மாநகராட்சி சார்பில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. சில கடை உரிமையாளர்கள், நடைபாதை ஆக்கிரமித்து விரிவாக்கம் செய்த கட்டமைப்புகளும் இடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், கடைகள் முன் வாகனங்களை தாறுமாறாக நிறுத்தக்கூடாது என, கடை உரிமையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.

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