மின் தடையை கண்டித்து மணலியில் சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM
மணலி: மணலியில் மின் தடையை கண்டித்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அப்பகுதிமக்களால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
மணலி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், ஆங்காங்கே இரவு 9:15 மணிக்கு மின் தடை ஏற்பட்டது. புழுக்கம் காரணமாக, மக்கள் வீடுகளில் துாங்க முடியாமல் வீதிகளுக்கு வந்தனர்.
மின் வாரிய அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டபோது, யாரும் மொபைல் போனை எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதியைச் சேர்ந்த, 100க்கும் மேற்பட்ட மக்கள், புதிய எம்.ஜி.ஆர்., நகரில் உள்ள மின் வாரிய அலுவலகத்தில் திரண்டனர்.
அங்கும் யாரும் இல்லாததால், இரவு 11:00 மணியளவில் காமராஜர் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை சமாதானம் செய்ய முயற்சித்தனர்.
இரு மாதங்களாக இதே பிரச்னை நீடிப்பதால், ஆத்திரமடைந்த மக்கள் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை நீடித்த மறியலால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பின், 12:15 மணியளவில் மின் சேவை முழுமையாக சீரானது.