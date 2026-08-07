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இரண்டே ஆண்டுகளில் சாலை சேதம் வாகன ஓட்டிகள் ‘திக்... திக்’ பயணம்

இரண்டே ஆண்டுகளில் சாலை சேதம் வாகன ஓட்டிகள் ‘திக்... திக்’ பயணம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM

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ஆவடி: இரண்டு ஆண்டுகளிலேயே கண்ணப்பாளையம் – பாரிவாக்கம் சாலை குண்டும், குழியுமாக மாறியதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.

ஆவடியில் இருந்து கண்ணப்பாளையம் – பாரிவாக்கம் சாலை, 1.74 கி.மீ., உடையது. இச்சாலையையொட்டி, 30க்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.

ஆவடியில் இருந்து ஆயில்சேரி, கண்ணப்பாளையம், பாரிவாக்கம் வழியாக பூந்தமல்லிக்கு இரு அரசு சிற்றுந்துகள் சென்று வருகின்றன. இந்த சாலை பல ஆண்டுகளாக குண்டும், குழியுமாக இருந்த நிலையில், நம் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக, 2024ம் ஆண்டு, 97 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டது.

மேலும், ஐந்து ஆண்டுகள் சாலை பராமரிப்பு பணிக்காக, 6.26 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், சாலை அமைத்து இரண்ரே ஆண்டுகளில், பல இடங்களில் குண்டும், குழியுமாக மாறி போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளது.

அதேபோல், சாலையில் போதுமான மின்விளக்குகள் இல்லாததால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.

எனவே, பூந்தமல்லி ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் தலையிட்டு, சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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