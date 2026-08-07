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சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு போக்குவரத்து விதிகளை மீறாதீர்
சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு போக்குவரத்து விதிகளை மீறாதீர்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:11 PM
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முத்தியால்பேட்டை: போக்குவரத்து போலீசார் சார்பில், நேற்று சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நடந்தது.
முத்தியால்பேட்டை போக்குவரத்து போலீசார் சார்பில், பிராட்வே, பிரகாசம் சாலை சந்திப்பில், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கான சாலை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் விழிப்புணர்வு நேற்று நடந்தது.
இதில், போக்குவரத்து எஸ்.ஐ., மற்றும் போலீசார், ‘ஹெல்மெட்ʼ அணிவதன் அவசியம் குறித்து விளக்கினர். மேலும், இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுபவரும், பின்னால் அமர்ந்து வருபவரும் கண்டிப்பாக ‘ஹெல்மெட்ʼ அணிய வேண்டும் என, அறிவுறுத்தினர்.