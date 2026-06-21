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துப்பாக்கி முனையில் கைதான ரவுடி மருத்துவமனையில் உயிரிழப்பு

துப்பாக்கி முனையில் கைதான ரவுடி மருத்துவமனையில் உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:14 PM

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அரும்பாக்கம்: கொலை முயற்சி வழக்கில் துப்பாக்கி முனையில் கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பிரபல ரவுடி சுதாகர், 38, உடல்நலக் குறைவால் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று உயிரிழந்தார்.

அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் சுதாகர். அரும்பாக்கத்தில் ரவுடியாக வலம் வந்த ராதாவின் நெருங்கிய கூட்டாளியான இவர் மீது கொலை உள்ளிட்ட 38க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன.

கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட ஆறு வழக்குகளில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால், கடந்த 10ம் தேதி பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, பூந்தமல்லி அருகே பாரிவாக்கத்தில் பதுங்கியிருந்த அவரை, கடந்த 14ம் தேதி அதிதீவிர குற்றத்தடுப்பு பிரிவு போலீசார் துப்பாக்கி முனையில் கைது செய்து, புழல் சிறையில் அடைத்தனர். சிறையில் நடந்த மருத்துவ பரிசோதனையில் மஞ்சள்காமாலை பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதால், ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், நேற்று காலை உயிரிழந்தார். இது குறித்து புழல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். அவரது உடல் அரும்பாக்கம் வீட்டில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட உள்ளதால், முன்விரோத ரவுடிகளால் அசம்பாவிதம் ஏற்படாமல் தடுக்க, அப்பகுதியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

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