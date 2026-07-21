ரூ.4.50 கோடி கஞ்சா ஏர்போர்ட்டில் பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM
சென்னை: தாய்லாந்தில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட 4.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கஞ்சா, விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தாய்லாந்தில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் விமானத்தில் கஞ்சா கடத்தப்படுவதாக, நேற்று முன்தினம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்படி, அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து பயணியர் விமானம் வந்தது. அதில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பயணி ஒருவர், சுற்றுலா விசாவில் தாய்லாந்து சென்று திரும்பியது தெரியவந்தது. அவர் மீது சந்தேகம் எழுந்ததை அடுத்து, அதிகாரிகள் விசாரணை செய்தனர்; விசாரணைக்கு அவர் ஒத்துழைக்கவில்லை.
இதையடுத்து, அவரது உடைமைகளை சோதனை செய்தபோது, 4.50 கிலோ உயர்ரக கஞ்சா இருப்பது தெரிய வந்தது. அதன் மதிப்பு 4.50 கோடி ரூபாய். அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், பயணியிடம் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.