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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ டிப்பர் லாரி மோதி உயிரிழந்தவரின்  குடும்பத்திற்கு ரூ.78 லட்சம் இழப்பீடு

டிப்பர் லாரி மோதி உயிரிழந்தவரின்  குடும்பத்திற்கு ரூ.78 லட்சம் இழப்பீடு

டிப்பர் லாரி மோதி உயிரிழந்தவரின்  குடும்பத்திற்கு ரூ.78 லட்சம் இழப்பீடு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM

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சென்னை: டிப்பர் லாரி மோதி- உயிரிழந்த நகை வியாபாரியின் குடும்பத்தினருக்கு, 78.11 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, சென்னை மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னியம்மன்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மோகன், 41. இவர், சென்னையில் ஆர்.எம்.கோல்டு ஸ்மித் என்ற பெயரில் தங்க நகை வியாபாரம் செய்து வந்தார்.

கடந்த, 2024 செப்., 11ம் தேதி மாலை 4:00 மணியளவில், தாம்பரம் – புழல் பைபாஸ் சாலையில், மாதவரம் மேம்பாலம் நோக்கி பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, பின்னால் அதிவேகமாகவும், தாறுமாறாகவும் வந்த டிப்பர் லாரி, அவரது பைக் மீது மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே மோகன் உயிரிழந்தார்.

இந்த

இந்த வழக்கு, நீதிபதி பி.மதுசூதனன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:

டிப்பர் லாரி ஓட்டுநரின் அதிவேகம் மற்றும் கவனக்குறைவே விபத்துக்கு காரணம் என தெரிகிறது. எனவே, விபத்தில் பலியான மோகன் குடும்பத்தினர் இழப்பீடு பெற தகுதியானவர்கள். உயிரிழந்தவர் தங்க நகை வியாபாரி என்பதால், அவரது வருமான வரி கணக்குகளின் படி கணக்கிட்டு, இழப்பீடு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

அதன்படி, டிப்பர் லாரி உரிமையாளர் காப்பீடு செய்துள்ள, ‘ராயல் சுந்தரம் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ்’ நிறுவனம், மனுதாரருக்கு 7.50 சதவீத வட்டியுடன், 78.11 லட்சம் ரூபாயை, இரண்டு மாதங்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் உத்தரவிட்டார்.

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