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காஸ் ‘பங்க்’ அருகே பள்ளி பேருந்தில் தீ கோவூரில் பரபரப்பு

காஸ் ‘பங்க்’ அருகே பள்ளி பேருந்தில் தீ கோவூரில் பரபரப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM

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குன்றத்துார்: கோவூரில் காஸ் ‘பங்க்’ அருகே, தனியார் பள்ளி பேருந்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. சுதாரித்த ஓட்டுநரால் மாணவ – மாணவியர் தப்பினர்.

குன்றத்துார் அடுத்த கோவூரில் ஸ்ரீ கிரிஷ் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி இயங்குகிறது. இப்பள்ளி பேருந்து, மாணவ – மாணவியரை ஏற்றி கொண்டு நேற்று காலை 8:15 மணியளவில் போரூர் – குன்றத்துார் சாலையில், பள்ளியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது.

கோவூர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக பகுதியில், வாகனங்களுக்கு ‘காஸ்’ நிரப்பும் ‘பங்க்’ அருகே வந்தபோது, பேருந்தின் முன்பகுதியில் திடீரென கரும்புகை வெளியேறியது. சுதாரித்த ஓட்டுநர், உடனே பேருந்தை சாலையோரம் நிறுத்தினார். பேருந்தில் பயணித்த மாணவ – மாணவியர் பாதுகாப்பாக கீழே இறக்கி விடப்பட்டனர்.

சற்று நேரத்தில், பேருந்தின் முன்பகுதி தீப்பற்றி எரிய தொடங்கியது, இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ‘காஸ்’ நிலைய ஊழியர்கள் மற்றும் பேருந்து ஓட்டுநர், தீயணைப்பான் கருவி மூலம் தீயை அணைத்தனர். இதனால், பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.

மாணவ – மாணவியர், பத்திரமாக வேறு வாகனத்தில் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். விபத்து குறித்து மாங்காடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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