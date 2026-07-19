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கழிவு நீர் குழாய் அடைப்பு போக்குவரத்திற்கு தடை

கழிவு நீர் குழாய் அடைப்பு போக்குவரத்திற்கு தடை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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வளசரவாக்கம்: கழிவு நீர் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் புகுந்ததால், குடிநீர் வாரியம் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டது. இதனால், அச்சாலையில் தற்காலிகமாக போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

வளசரவாக்கம் மண்டலம் 152வது வார்டில் உள்ள பெத்தானியா நகர் பிரதான சாலை, ராமாபுரம் மற்றும் வளசரவாக்கம் பகுதிகளை இணைக்கும் பிரதான சாலையாக உள்ளது. இங்குள்ள குடியிருப்புகளில் சில நாட்களாக கழிவுநீர் தேங்கி, வீடுகளுக்குள் புகுந்ததாக, அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.

தகவலறிந்து வந்த குடிநீர் வாரிய ஊழியர்கள், கழிவுநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட அடைப்பை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதையொட்டி, பெத்தானியா நகர் சாலையில் தற்காலிகமாக போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டு, மாற்றுப்பாதையில் வாகனங்கள் திருப்பி விடப்பட்டன.

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