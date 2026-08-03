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திருமணமான பெண்ணுடன் பழக்கம் தாய் கண்டித்ததால் மகன் தற்கொலை

திருமணமான பெண்ணுடன் பழக்கம் தாய் கண்டித்ததால் மகன் தற்கொலை

ADDED : ஆக 02, 2026 10:43 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 10:43 PM

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புளியந்தோப்பு, ஆக. 3-–-

திருமணமான பெண்ணுடன் பழக்கத்தில் இருந்த வாலிபர், தாய் கண்டித்ததால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தார்.

புளியந்தோப்பு, திரு.வி.க., நகரைச் சேர்ந்தவர் ராகுல், 22. இவர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த திருமணமான பெண்ணுடன் பழகி வந்ததாக தெரிகிறது. இதை அவரது தாய் ராஜேஷ்வரி கண்டித்துள்ளார்.

இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த ராகுல், நேற்று வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார்.

வீடு திரும்பிய ராஜேஷ்வரி, மகனை உறவினர்கள் உதவியுடன் மீட்டு, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். அங்கு, மருத்துவர்களின் பரிசோதனையில், ராகுல் உயிரிழந்தது தெரிந்தது. புளியந்தோப்பு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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