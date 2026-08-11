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தெய்வ சேக்கிழார் விழா குன்றத்துாரில் சிறப்பு வழிபாடு

தெய்வ சேக்கிழார் விழா குன்றத்துாரில் சிறப்பு வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM

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குன்றத்துார்: சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மையம், ஸ்ரீராமச்சந்திரா மருத்துவம் மற்றும் ஆராய்ச்சி பல்கலை இணைந்து, திருவான்மியூரில் நான்கு நாட்கள் நடத்தும் தெய்வ சேக்கிழார் விழாவை முன்னிட்டு, குன்றத்துாரில் உள்ள சேக்கிழார் கோவிலில் நேற்று, சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.

குன்றத்துாரில், 12ம் நுாற்றாண்டில் பிறந்தவர் சேக்கிழார். இவர், 63 சைவ நாயன்மார்களின் வாழ்கை வரலாற்றை விவரிக்கும் பெரியபுராணம் எனும் காப்பியத்தை இயற்றியவர்.

குன்றத்துாரில், சேக்கிழார் வாழ்ந்த இடத்தில், பிற்காலத்தில் அவருக்கு கோவில் அமைக்கப்பட்டது. இங்கு தினமும் ஏராளமானோர் வழிபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மையம், ஸ்ரீராமச்சந்திரா மருத்துவம் மற்றும் ஆராய்ச்சி பல்கலை இணைந்து 34ம் ஆண்டு தெய்வ சேக்கிழார் விழாவை நடத்துகின்றன.

இவ்விழா, நேற்று தொடங்கி ஆக., 2ம் தேதி வரை, சென்னை, திருவான்மியூரில் உள்ள ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடக்கிறது.

இந்த விழாவை முன்னிட்டு, குன்றத்துாரில் உள்ள சேக்கிழார் கோவிலில், நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு சிறப்பு வழிபாடு, அபிஷேகம் நடந்தது.

இதில், திருக்கயிலாய பரம்பரை தருமபுரம் ஆதீனம் 27வது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீ லஸ்ரீ கயிலை மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள், திண்டுக்கல் சிவபுரம் ஆதீனம் குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ திருநாவுக்கரசு தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் பங்கேற்று, பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கினர்.

இதில், சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைவர் ஜெகதீசன், செயலர் சிவாலயம் மோகன், குன்றத்துார் முருகன் கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் செந்தாமரைகண்ணன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

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