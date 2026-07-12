விளையாட்டு செய்தி// மாநில செஸ் போட்டி 610 பேர் பங்கேற்பு

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ விளையாட்டு செய்தி// மாநில செஸ் போட்டி 610 பேர் பங்கேற்பு
விளையாட்டு செய்தி// மாநில செஸ் போட்டி 610 பேர் பங்கேற்பு
விளையாட்டு செய்தி// மாநில செஸ் போட்டி 610 பேர் பங்கேற்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM
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சென்னை: மாநில செஸ் போட்டியில், 610 பேர் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்ட சதுரங்க சங்கம் ஆதரவில், குணா செஸ் அகாடமி சார்பில், மாநில அளவிலான மூன்றாவது சதுரங்க போட்டி, அம்பத்துார், சேது பாஸ்கரா பள்ளி வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது.
போட்டியில், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உட்பட 10 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 610 சிறுவர் – சிறுமியர் உற்சாகமாக பங்கேற்று, திறமையை வெளிப்படுத்தினர். இதில், ‘பிடே’ தரவரிசை பெற்ற, 130 வீரர்கள் பங்கேற்றது போட்டிக்கு கூடுதல் முக்கியத்தும் அளித்தது.
ஏழு, ஒன்பது, 11, 13 மற்றும் 15 வயதுக்கு உட்பட பிரிவுகள் மற்றும் ஓபன் பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. பிரிவு வாரியாக வெற்றி பெற்ற சிறுவர் – சிறுமியருக்கு கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன.