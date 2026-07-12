விளையாட்டு செய்தி// மாணவியருக்கான வாலிபால் போட்டி லேடி சிவசாமி பள்ளி அணி ‘சாம்பியன்’

விளையாட்டு செய்தி// மாணவியருக்கான வாலிபால் போட்டி லேடி சிவசாமி பள்ளி அணி ‘சாம்பியன்’
விளையாட்டு செய்தி// மாணவியருக்கான வாலிபால் போட்டி லேடி சிவசாமி பள்ளி அணி ‘சாம்பியன்’
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:21 PM
சென்னை: பள்ளி மாணவியருக்கான வாலிபால் போட்டியில், லேடி சிவசாமி பள்ளி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
லேடி சிவசாமி அய்யர் மகளிர் பள்ளி சார்பில், 30வது மகாராஜா ஸ்ரீ விஜயராம கணபதி கோப்பைக்கான பள்ளிகளுக்கு இடையிலான வாலிபால் போட்டி, மயிலாப்பூரில் இரு நாட்கள் நடந்தன.
இப்போட்டியில், சென்னை உட்பட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த 19 பள்ளி மாணவியர் அணிகள் பங்கேற்றன.
இறுதிப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான லேடி சிவசாமி பள்ளி மற்றும் புரசைவாக்கம் எம்.எச்., சாலையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி பள்ளி அணிகள் மோதின.
விறுவிறுப்பாக நடந்த இறுதிப் போட்டியில், முதல் செட்டை 14 – -25 என்ற கணக்கில் இழந்த லேடி சிவசாமி அணி, அதன்பின் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, 25 – 14, 28 – 26 என்ற கணக்கில் சாம்பியன் பட்டத்தை தனதாக்கியது.
வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு இந்திய வாலிபால் வீரர் கார்த்திகேயன், பள்ளியின் முன்னாள் உடற்கல்வி ஆசிரியர் வாசுகி, பள்ளி தலைவர், முதல்வர், செயலர் உள்ளிட்டோர் பரிசுகளை வழங்கினர்.