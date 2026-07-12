விளையாட்டு செய்தி// ஐவர் கால்பந்து தொடர் நந்தனம் அணி ‘சாம்பியன்’
விளையாட்டு செய்தி// ஐவர் கால்பந்து தொடர் நந்தனம் அணி ‘சாம்பியன்’
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM
சென்னை: ஐவர் கால்பந்து தொடரில், 40 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான பிரிவில், நந்தனம் ‘ஏ’ அணி வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
சென்னை சாக்கர் ஸ்கூல் அகாடமி சார்பில், தி.நகர், பசும்பொன் அரங்கில் நடந்து வரும், ஆடவர் ஐவர் கால்பந்து தொடரில், ஆறு வயது முதல் 65 வயது வரை பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடக்கின்றன. இதில், சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.
நேற்று நடந்த 40 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான பிரிவில், நந்தனம் ‘ஏ’ மற்றும் சுபு எப்.சி., அணிகள் மோதின. விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில், நந்தனம் ‘ஏ’ அணி, 2- – 1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் கோப்பையை வென்றது.
தொடர்ந்து நடந்த 21 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான இறுதிப் போட்டியில், டைகர் பிரதர்ஸ் மற்றும் டெமான் எப்.சி., அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய டைகர் பிரதர்ஸ் அணி, 3 – -1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, கோப்பையை கைப்பற்றியது.