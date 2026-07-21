விளையாட்டு செய்தி// செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளி அணி மண்டல கால்பந்தில் ‘சாம்பியன்’
விளையாட்டு செய்தி// செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளி அணி மண்டல கால்பந்தில் ‘சாம்பியன்’
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
சென்னை: மண்டல கால்பந்து போட்டியில், செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளி அணி சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றியது.
பள்ளிக்கல்வித்துறையின் ராயப்பேட்டை மண்டல அளவிலான கால்பந்து போட்டி, சாந்தோமில் நடந்தது. போட்டியில், 14, 17 மற்றும் 19 வயதுக்கு உட்பட இருபாலருக்கும் தனித்தனியாக போட்டிகள் நடந்தன.
மாணவர் பிரிவில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோரில் செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளி அணி முதலிடத்தையும், அரசு மதர்ஷா பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும் பெற்றன.
* 17 வயது பிரிவில் செயின்ட் பீட்ஸ் முதலிடத்தையும், வெஸ்லி பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும் பிடித்தன.
* 14 வயது பிரிவில், வெஸ்லி பள்ளி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நிலையில், டோமினிக் பள்ளி இரண்டாமிடத்தை கைப்பற்றியது.
மாணவியர் பிரிவில், 14 வயதில் என்.கே.டி., நேஷனல் பள்ளி முதலிடத்தையும், செயின்ட் எப்பாஸ் பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும் பெற்றன.
* 17 வயதில் செயின்ட் எப்பாஸ் பள்ளி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது; சி.எஸ்.ஐ., மோனகன் பள்ளி இரண்டாமிடத்தை பிடித்தது.
* 19 வயது மாணவியர் பிரிவில், என்.கே.டி., நேஷனல் பள்ளி முதலிடத்தையும், சி.எஸ்.ஐ., மோனகன் பள்ளி இரண்டாமிடத்தையும் பெற்று, போட்டியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தன.