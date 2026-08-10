விளையாட்டு செய்தி// மாநில பால் பேட்மின்டன் எஸ்.ஆர்.எம்., அணி சாம்பியன்
விளையாட்டு செய்தி// மாநில பால் பேட்மின்டன் எஸ்.ஆர்.எம்., அணி சாம்பியன்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM
சென்னை: மாநில அளவில் நடந்த பால் பேட்மின்டன் போட்டியில், மாணவர்களில் சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலையும், மாணவியரில் திண்டுக்கல் பி.எஸ்.என்.ஏ., கல்லுாரியும் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்றன.
எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை சார்பில், நிறுவனர் பிறந்தநாள் கோப்பைக்கான கல்லுாரி அளவிலான பால் பேட்மின்டன் போட்டி, அச்சிறுபாக்கம் கல்லுாரி வளாகத்தில் நேற்று நிறைவடைந்தது.
மாணவருக்கான இறுதிப்போட்டியில், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி, 35 – 26, 35 – 29 என்ற நேர் செட் கணக்கில், சென்னை செயின்ட் ஜோசப் பொறியியல் கல்லுாரி அணியை வீழ்த்தி, சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றியது. கோவை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்லுாரி மற்றும் எஸ்.ஆர்.எம்., வேளாண் கல்லுாரி அணிகள் மூன்றாமிடத்தை பகிர்ந்து கொண்டன.
மாணவியருக்கான இறுதிப்போட்டியில், திண்டுக்கல் பி.எஸ்.என்.ஏ., அணி, மதுரை எல்.டி.சி., அணியை 35 – 27, 35 – 33 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி, சாம்பியன் கோப்பை வென்றது. காட்டாங்கொளத்துார், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை, மற்றும் செயின்ட் ஜோசப் பொறியியல் கல்லுாரி அணிகள் மூன்றாமிடத்தை பகிர்ந்து கொண்டன.