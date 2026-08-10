விளையாட்டு செய்தி// ‘தமிழ் ஹாக்கி லீக்’ போட்டி எழும்பூரில் தொடங்கியது

விளையாட்டு செய்தி// ‘தமிழ் ஹாக்கி லீக்’ போட்டி எழும்பூரில் தொடங்கியது
விளையாட்டு செய்தி// ‘தமிழ் ஹாக்கி லீக்’ போட்டி எழும்பூரில் தொடங்கியது
ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM
சென்னை: தமிழ் ஹாக்கி லீக் போட்டிகள் எழும்பூரில் நேற்று தொடங்கி உள்ளன. இதில், 12 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
தமிழ் ஹாக்கி லீக் –2026 போட்டி, எழும்பூரில் உள்ள ராதாகிருஷ்ணன் அரங்கில் நேற்று தொடங்கியது. இதில், ஆண்கள் பிரிவில் 12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இந்த அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டன.
ஆண்கள் பிரிவில் முதற்கட்டமாக 30 லீக் போட்டிகள் நடைபெறும். ஒவ்வொரு பிரிவில் இருந்தும், முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள், ‘சூப்பர் சிக்ஸ்’ சுற்றுக்கு தகுதி பெறும்.
அதன்பின், சூப்பர் சிக்ஸ் சுற்றில் சிறப்பாக செயல்படும் நான்கு அணிகள் ‘பிளே ஆப்’ சுற்றுக்கு முன்னேறும். பிளே ஆப் சுற்றில் குவாலிபையர் – 1, குவாலிபையர் – 2 மற்றும் எலிமினேட்டர் போட்டிகள் நடைபெறும். இதன் முடிவில், வெற்றி பெறும் அணிகள் இறுதிப்போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்தும்.
நேற்று துவங்கிய முதல் நாள் போட்டியை, குரோம்பேட்டை, ரேலா மருத்துவமனை டாக்டர் பார்த்தசாரதி ஸ்ரீனிவாசன், டாக்டர் முகமது பாரூக் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.