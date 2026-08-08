/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ விளையாட்டு செய்தி// மண்டல டேபிள் டென்னிஸ் டி.ஜி.வைஷ்ணவா முதலிடம்
விளையாட்டு செய்தி// மண்டல டேபிள் டென்னிஸ் டி.ஜி.வைஷ்ணவா முதலிடம்
விளையாட்டு செய்தி// மண்டல டேபிள் டென்னிஸ் டி.ஜி.வைஷ்ணவா முதலிடம்
ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
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சென்னை: மண்டல டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், அரும்பாக்கம் டி.ஜி.வைஷ்ணவா கல்லுாரி முதலிடத்தை கைப்பற்றியது.
சென்னை பல்கலையின் ‘பி’ மண்டல டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி, மாதவரம், ஜெ.எச்.ஏ., அகர்சன் கல்லுாரியில் நேற்று நிறைவடைந்தது.
போட்டியில், மண்டலத்திற்கு உட்பட எட்டு கல்லுாரி அணிகள் மோதின. அரையிறுதியில், டி.ஜி.வைஷ்ணவா கல்லுாரி, 3 – 0 என்ற கணக்கில், அம்பேத்கர் கல்லுாரியை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இறுதிப்போட்டியிலும் அசத்திய டி.ஜி.வைஷ்ணவா கல்லுாரி அணி, 3 – 0 என்ற கணக்கில் ஏ.எம்., ஜெயின் கல்லுாரியை தோற்கடித்து முதலிடத்தை கைப்பற்றியது. மூன்றாவது இடத்தை விவேகானந்தா கல்லுாரி அணி வென்றது.