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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ எஸ்.ஆர்.எம்., கோப்பை கபடி வியாசா கல்லுாரி அணி சாம்பியன்

எஸ்.ஆர்.எம்., கோப்பை கபடி வியாசா கல்லுாரி அணி சாம்பியன்

எஸ்.ஆர்.எம்., கோப்பை கபடி வியாசா கல்லுாரி அணி சாம்பியன்

ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM

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சென்னை: எஸ்.ஆர்.எம்., நிறுவனர் கோப்பைக்கான கபடி போட்டியில், தென்காசி வியாசா கல்லுாரி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை விளையாட்டு இயக்குநரகம் சார்பில், நிறுவனர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மாநில அளவில் கல்லுாரிகளுக்கான மகளிர் கபடி போட்டி, அச்சிறுப்பாக்கம் கல்லுாரி வளாகத்தில் நேற்று நிறைவடைந்தது.

அரை இறுதியில், தென்காசி வியாசா மகளிர் கல்லுாரி அணி, 49 – 40 கணக்கில் செயின்ட் ஜோசப் பொறியியல் கல்லுாரியை தோற்கடித்து, இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது.

மற்றொரு அரையிறுதியில், எஸ்.ஆர்.எம்., மற்றும் ஆதவன் கல்லுாரி அணிகள் போட்டி, 30 – -30 என சமநிலையில் முடித்ததால், ‘டை பிரேக்கர்’ சுற்று நடந்தது. பரபரப்பான ஆட்டத்தில் 7- – 6 என்ற கணக்கில் எஸ்.ஆர்.எம்., கல்லுாரி வெற்றி பெற்று, இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது.

இதில் வியாசா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி அணி, அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, 38 – -18 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பலம் வாய்ந்த எஸ்.ஆர்.எம்., அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.

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