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எஸ்.ஆர்.எம்., மகளிர் அணி மாநில ஹாக்கியில் சாம்பியன்
எஸ்.ஆர்.எம்., மகளிர் அணி மாநில ஹாக்கியில் சாம்பியன்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
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சென்னை, ஜூலை 29–
மாநில ஹாக்கி போட்டியில், சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை மகளிர் அணி சாம்பியன் கோப்பை வென்றது.
விருத்தாச்சலம் ஹாக்கி கிளப் சார்பில், மாநில அளவில் மகளிருக்கான ஹாக்கி போட்டி, கடலுார் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் நடந்தது. இதில் மாநிலத்தின் 12 சிறந்த அணிகள் பங்கேற்றன.
போட்டிகள் லீக் கம் நாக் அவுட் முறையில் நடந்தன. இதன் லீக் ஆட்டங்களில் அசத்திய எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிபெற்றது. அரையிறுதியில் சேலம் ஸ்ரீ சக்தி கைலாஷ் கல்லுாரி அணிக்கு எதிராக, 3 – 0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
விறுவிறுப்பான இறுதிப்போட்டியில் எஸ்.டி.ஏ.டி. புதுக்கோட்டை அணியை 4 – 0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியது.