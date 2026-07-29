மாநில பால் பேட்மின்டன் எஸ்.ஆர்.எம்., அணி அசத்தல்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM
சென்னை: மாநில அளவில் நடந்த ஆடவர் பால் பேட்மின்டன் போட்டியில், எஸ்.ஆர்.எம்., அணி முதலிடம் பிடித்து அசத்தியது.
ஆர்.ஜே.ஜே.எஸ். பால் பேட்மின்டன் கிளப் சார்பில், மாநில அளவில் பால் பேட்மின்டன் போட்டி திருச்சியில் நடந்தது. போட்டியில், மாநிலம் முழுதும் இருந்து 25 அணிகள் பங்கேற்றன. போட்டியின் தொடக்கம் முதல் எஸ்.ஆர்.எம். அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
நாக் – அவுட் சுற்றில் எஸ்.பி.பி.சி., ஈரோடு அணியை 35- – 28, 35 – -20 என்ற கணக்கிலும், ஜே.பி.பி.சி. ஜோலார்பேட்டை அணியை 35 – -20, 35 – -26 என்ற கணக்கிலும் வீழ்த்தியது. தொடர்ந்து லீக் சுற்றில் திண்டுக்கலின் ஏ.ஆர்.மருத்துவமனை, திருச்சியின் ஆர்.ஜே.ஜே.எஸ்., கிளப், சென்னையின் செயின்ட் ஜோசப் கல்லுாரி, திருவொற்றியூரின் டி.பி.பி.சி., ஆகிய அணிகளை அடுத்தடுத்து வீழ்த்தி, அதிக புள்ளிகளுடன் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
திருவொற்றியூர் டி.பி.பி.சி., அணி இரண்டாவது இடத்தையும், சென்னை செயின்ட் ஜோசப் கல்லுாரி அணி மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தன.