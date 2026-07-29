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ஆபத்தான வகையில் தண்டவாளத்தை கடக்கும் மாணவர்கள் நடைமேம்பாலம் இல்லாததால் பெருங்களத்துாரில் அபாயம்

ஆபத்தான வகையில் தண்டவாளத்தை கடக்கும் மாணவர்கள் நடைமேம்பாலம் இல்லாததால் பெருங்களத்துாரில் அபாயம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM

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பெருங்களத்தூர், ஜூலை 30–

பெருங்களத்துார் ஏரிக்கரை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே, மாணவர்கள் மற்றும் வேலைக்கு செல்பவர்கள் தினமும் உயிரைப் பணயம் வைத்து தண்டவாளத்தை கடக்கும் நிலை நீடிப்பதால், அங்கு நடைமேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மீண்டும் வலுத்துள்ளது.

தாம்பரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பெருங்களத்துார் ஏரிக்கரை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே, தண்டவாளத்தின் மேற்கு பகுதியில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இங்கு, சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த 1,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர்.

தண்டவாளத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் இருந்து வரும் மாணவர்கள் பள்ளியை அடைய நீண்ட துாரம் சுற்றி, தண்டவாளத்தை கடந்து மீண்டும் பீர்க்கன்காரணை வழியாக நடக்கின்றனர். அதேபோல், மேற்கு பகுதியில் இருந்து பேருந்து நிறுத்தத்துக்கு வருபவர்களும் நீண்ட துாரம் நடக்கின்றனர்.

இதனால், பள்ளி மற்றும் பணிக்கு தாமதம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க, பலர் ஏரிக்கரை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே விதிமீறி தண்டவாளத்தை நேரடியாகக் கடந்து செல்கின்றனர். பல ஆண்டுகளாக இந்த ஆபத்தான நடைமுறை தொடர்கிறது.

இந்த இடத்தில் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்காக நடைமேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், 10க்கும் மேற்பட்டோர் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், உடனடியாக நடைமேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மீண்டும் எழுந்துள்ளது.

குடியிருப்போர் நலச்சங்கத் தலைவர் மகேந்திர பூபதி கூறியதாவது:

நடைமேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., மற்றும் அமைச்சர்களிடம் பலமுறை கோரிக்கை வைத்தோம். ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. தற்போது த.வெ.க., தலைவர் விஜயிடம் மனு அளித்துள்ளோம். அவர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா அல்லது இதுவும் கிடப்பில் போகுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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