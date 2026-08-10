டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் திடீர் பள்ளம்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM
சென்னை: டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளத்தால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
சென்னை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில், நீல்கிரீஸ் சிக்னல் அருகே, நேற்று அதிகாலை 4:00 மணியளவில், 10 அடி ஆழத்திற்கு திடீர் பள்ளம் ஏற்பட்டது. இதனால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்து, 5:00 மணியளவில் சம்பவ இடத்திற்கு ராயப்பேட்டை போக்குவரத்து போலீசார் சென்றனர்.
உடனடியாக, பள்ளத்தை சுற்றி இரும்பு தடுப்புகளால் வேலி அமைத்தனர். அதன் பின், மாநகராட்சி மற்றும் தனியார் கட்டுமான நிறுவன ஊழியர்கள் உதவியுடன் பள்ளத்தை சீர் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். கான்கிரீட் கலவையை கொட்டி தற்காலிகமாக சாலையை சீரமைத்து உள்ளனர்.
பள்ளத்திற்கு கீழே கழிவு நீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டதாலும், நேற்று முன்தினம் இரவு பொய்த மழையின் காரணமாகவும் பள்ளம் ஏற்பட்டு இருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
மேலும் பள்ளங்கள் ஏற்படாதபடி, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை முழுதும், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டியது கட்டாயம் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.