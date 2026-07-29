திடீர் ‘சஸ்பெண்ட்’ மின் வாரிய அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி
திடீர் ‘சஸ்பெண்ட்’ மின் வாரிய அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM
திருவொற்றியூர்: அதிகாரிகள் சிலர் லஞ்சம் வாங்குவதாக, ‘வாட்ஸாப்’பில் வந்த குறுஞ்செய்தியை, பகிர்ந்த மின் வாரிய அதிகாரி திடீரென பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அவர், துாக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார்.
திருவொற்றியூர், சாத்துமா நகரைச் சேர்ந்தவர் பிரபா போஸ், 35. இவர் தண்டையார்பேட்டை, வ.உ.சி., நகர், மின் வாரியத்தில் உதவி பொறியாளராக பணி புரிகிறார்.
இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டின் தனி அறையில், மின் விசிறியில் துப்பட்டாவால் துாக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். இதை பார்த்த மனைவி விஷ்ணு பிரியா, உறவினர்கள் உதவியுடன் அவரை மீட்டு, காலடிப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். அங்கு அவருக்கு, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சம்பவம் குறித்து, திருவொற்றியூர் போலீசார் விசாரித்தனர்.
இதில் தெரிய வந்ததாவது:
மின்வாரிய அதிகாரிகள் சிலர் லஞ்சம் வாங்குவதாக குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. அதை, மின் வாரிய அலுவலர்கள் இருக்கக் கூடிய ‘வாட்ஸாப்’ குழுவில், பிரபா போஸ் பகிர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மாலையில் எவ்வித முன்னறிவிப்பின்றி, திடீரென ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவருக்கு ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மனமுடைந்தவர் வீட்டிற்கு வந்து, துாக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார்.
இவ்வாறு விசாரணையில் தெரியவந்தது.