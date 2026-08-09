ரூ.28 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட நடைபாதை, சுற்றுச்சுவர் ‘ஸ்வாகா’
ரூ.28 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட நடைபாதை, சுற்றுச்சுவர் ‘ஸ்வாகா’
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM
மதுரவாயல்: கோவில் குளத்தை சுற்றி, 28 லட்சம் ரூபாய் செலவில் சில மாதங்களுக்கு முன் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நடைபாதை மற்றும் சுற்றுச்சுவர் சேதமடைந்தது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
வளசரவாக்கம் மண்டலம், 147வது வார்டுக்கு உட்பட்ட மதுரவாயல், கங்கா நகரில் கங்கையம்மன் கோவில் குளம் அமைந்துள்ளது.
இந்த குளத்தையொட்டி, கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைந்துள்ளது. இந்த குளம் போதிய பராமரிப்பு இன்றி பாழடைந்து காணப்பட்டது.
இதையடுத்து, கடந்தாண்டு மாநகராட்சி சார்பில், 28 லட்சம் ரூபாய் செலவில் குளத்தை சுற்றி, சுற்றுச்சுவர், நடைபாதை மற்றும் கரை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இப்பணிகள் சில மாதங்களுக்கு முன் நிறைவடைந்த நிலையில், மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படாமல் இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், நேற்று இரவு பெய்த மழையால், குளத்தின் கரை சேதமடைந்து, மண் சரிந்து சுற்றுச்சுவர் மற்றும் நடைபாதை ஆகியவை உடைந்து உள்வாங்கி.
தரமற்ற கட்டுமானப் பணிகளே இந்த நிலைக்கு காரணம். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.