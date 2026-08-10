தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சென்னையில் ஜூனியர் டென்னிஸ்  2வது சுற்றில் தமிழக வீரர்கள் அசத்தல்

சென்னையில் ஜூனியர் டென்னிஸ்  2வது சுற்றில் தமிழக வீரர்கள் அசத்தல்

சென்னையில் ஜூனியர் டென்னிஸ்  2வது சுற்றில் தமிழக வீரர்கள் அசத்தல்

ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: களிமண் தரை டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் ஜூனியர் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில், தமிழக வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

எம்.சி.சி., சார்பில் நடத்தப்படும் என்.சங்கர் நினைவு ஜூனியர் ‘யு-18’ களிமண் தரை டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்- போட்டி, சேப்பாக்கம் எம்.சி.சி., மைதானத்தில் நடந்து வருகிறது.

இதில், ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில், 2வது சுற்று போட்டிகள் நேற்று நடந்தன. தமிழக வீரர் பசல் அலி மீர், மற்றொரு தமிழக வீரர் அமன் மிமானியை 4- – 1, 4 – -1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார். மற்றொரு போட்டியில், தமிழக வீரர் ஹரிஹரன் மகாமுனி, தமிழகத்தின் துருவ் பிரமோத்தை 4- – 1, 3 – -5, 10- – 3 என்ற செட் கணக்கில் வென்றார்.

மேலும், தமிழக வீரர் ரோஷன் நவீன் குமார், ஹரியானாவைச் சேர்ந்த குர்ஷன் சிங் மெஹ்தாவை 4 – -2, 1 – -4, 10 – -3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார். தமிழக வீரர் ஹெம்தேவ் மகேஷ், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நிதேஷ் பாலாஜியை 5 – -3, 4 – -1 என்ற கணக்கில் வென்றார்.

தமிழகத்தின் திருமுருகன் 4- – 1, 4- – 0 கணக்கில் பீஹாரைச் சேர்ந்த சுஷாந்த் சிங்கை வீழ்த்தி, அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்ற போட்டிகளில் தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த ராகவ் பிரபு, மஹாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த விரேன் சூர்யவன்ஷியை போராடி வென்றார்.

மஹாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த வரத் விகாஸ் உண்ட்ரே, அதே மாநில வீரர் நீவ் ரவி கோத்தாரியையும், தெலுங்கானாவின் ராகுல் லோகேஷ், பார்த்திவ் நல்லகுண்ட்லா, மஹாராஷ்டிராவின் அதர்வா சுக்லா ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us