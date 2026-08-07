தேசிய ‘சர்பிங்’ சாம்பியன்ஷிப் தமிழக வீரர்கள் முன்னிலை
தேசிய ‘சர்பிங்’ சாம்பியன்ஷிப் தமிழக வீரர்கள் முன்னிலை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
சென்னை: மாமல்லபுரத்தில் நேற்று தொடங்கிய, தேசிய ‘சர்பிங்’ தொடரில், தமிழகத்தின் ஸ்ரீகாந்த், கிஷோர் முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.
‘சர்பிங் பெடரேஷன் ஆப் இந்தியா’ சார்பில், தேசிய சர்பிங் தொடரின் 3-வது கட்டமான ‘பாயின்ட் பிரேக் சேலஞ்ச்’ போட்டி, மாமல்லபுரத்தில் நேற்று தொடங்கி ஆக., 1-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
இதில் தமிழகம் உட்பட எட்டு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 80 வீரர் – வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர். ஆடவர், மகளிர், 18 வயதுக்குட்பட்டோர் மற்றும் 14 வயதுக்குட்பட்டோர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தேசிய சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசைக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த தொடரின் முதல் நாளில், ஆடவர் ஓபன் பிரிவில் ஸ்ரீகாந்த் 9.00 மற்றும் 7.67 புள்ளிகள் பெற்று முன்னிலை வகித்தார்.
தொடர்ந்து 18 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் கிஷோர் குமார் 9.33 மற்றும் 8.17 புள்ளிகள் பெற்று முதலிடம் பிடித்ததுடன், முதல் நாளின் அதிகபட்ச ஒற்றை அலை மதிப்பெண்ணான 9.33- பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். மேலும் 14 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவில் பிரகலாத் ஸ்ரீராம் முன்னிலை பெற்றார்.