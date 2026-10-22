பல்கலை மண்டல கபடியில் டி.ஜி.வைஷ்ணவ் அணி வெற்றி

UPDATED : அக் 12, 2026 05:10 PM
ADDED : அக் 12, 2026 04:36 PM
சென்னை: சென்னை பல்கலையின் ‘பி’ மண்டல ஆடவர் கபடி போட்டியில், டி.ஜி.வைஷ்ணவ் கல்லுாரி அணி, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
சென்னை பல்கலையின் ‘பி’ மண்டல கபடி போட்டி, திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் எஸ்.சி.டி., ஜெயின் கல்லுாரியில், நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதில், மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட கல்லுாரி அணிகள் பங்கேற்றன.
முதல் அரையிறுதியில், டி.ஜி.வைஷ்ணவ் அணி 49 – 12 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் நாசரேத் கல்லுாரி அணியை வீழ்த்தியது.
மற்றொரு அரையிறுதியில், ஆர்.எம்.கே., விவேகானந்தா கல்லுாரி அணி 32 – 23 என்ற கணக்கில் அகர்சன் கல்லுாரி அணியை தோற்கடித்தது.
வெற்றி பெற்ற இரு அணிகள், இறுதி போட்டியில் மோதின. தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய டி.ஜி.வைஷ்ணவ அணி, 35 –23 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ஆர்.எம்.கே., விவேகானந்தா அணியை வீழ்த்தி, முதலிடத்தை கைப்பற்றியது. அகர்சன் கல்லுாரி அணி மூன்றாம் இடத்தையும், நாசரேத் கல்லுாரி அணி நான்காம் இடத்தையும் பிடித்தன.