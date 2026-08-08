‘இளம் வயதிலேயே கோவில் வழிபாடு அவசியம்’

ADDED : ஆக 07, 2026 07:53 PM
சென்னை: “இளம் பருவத்திலேயே அனைத்து கோவில்களுக்கும் சென்று, தெய்வங்களை வழிபட வேண்டும் என்பதே சைவ, வைணவ மரபு,” என, திருச்சி கல்யாணராமன் தெரிவித்தார்.
மயிலை மகாபெரியவா அனுஷம் டிரஸ்ட் சார்பில், மயிலாப்பூரில் உள்ள ஸ்ரீ காஞ்சி மகாபெரியவா கோவிலில், ஆடி மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு, ‘வில்லி பாரதம்’ தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடந்து வருகிறது.
இதில், ‘அர்ஜுனன் தீர்த்த யாத்திரை’ என்ற தலைப்பில் நேற்று, திருச்சி கல்யாணராமன் பேசியதாவது:
அர்ச்சுனன் இளம் வயதிலேயே நாட்டின் பல்வேறு கோவில்களுக்குச் சென்று வழிபட்டான். காசி, திருப்பதி, சிதம்பரம் நடராஜர், ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் உள்ளிட்ட திருத்தலங்களை தரிசித்தான்.
தமிழகத்தில் தரிசித்த கோவில்களில், சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலை, ‘திருவடி ஷேத்திரம்’ என்பர். அதாவது, நடராஜரின் உயர்த்திய திருவடியை தரிசித்து வணங்கினால் நன்மை கிடைக்கும் என்பது அதன் பொருள்.
பெருமாள் கோவில்களில் முதன்மையானது ஸ்ரீரங்கம்; அங்குள்ள ரங்கநாதர், ராமனின் குலதெய்வம்.
தமிழக திருத்தலங்களை தரிசித்தபின், அர்ஜுனன் துறவறம் பூண்டு, குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள துவாரகைக்கு சென்று, கிருஷ்ணரின் தங்கை சுபத்ரையை மணந்தான். அவர்களுக்குப் பிறந்தவர்தான் அபிமன்யூ.
அர்ஜுனனைப் போலவே, இளம் பருவத்திலேயே அனைத்து கோவில்களுக்கும் சென்று தெய்வங்களை வழிபட வேண்டும் என்பதே சைவ, வைணவ மரபு. அப்போதுதான் பயணம் செய்யும் உடல்திறன், துணிவு, வசதி ஆகியவை இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.