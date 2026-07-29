மாமல்லபுரம் சிற்பக்கல்லுாரி விரிவாக்கம் 19 நிபந்தனைகள் விதித்தது ஆணையம்
மாமல்லபுரம் சிற்பக்கல்லுாரி விரிவாக்கம் 19 நிபந்தனைகள் விதித்தது ஆணையம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
சென்னை: மாமல்லபுரம் அரசு கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பக் கல்லுாரியில் புதிய கட்டடங்கள் அமைக்கும் திட்டத்துக்கு, கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல ஆணையம், 19 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்க பரிந்துரைத்துள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரத்தில் கடலை ஒட்டிய, 23 ஏக்கர் பரப்பளவில், அரசு கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பக் கல்லுாரி இயங்கி வருகிறது.
தற்போது, 55,025 சதுரடி பரப்பளவில் கட்டடங்கள் உள்ள நிலையில், மேலும் 36,166 சதுரடியில் புதிய கட்டடங்கள் அமைக்க, தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
கடலை ஒட்டிய பகுதி என்பதால், புதிய கட்டுமானத்துக்கு கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல ஆணையத்தின் அனுமதி கோரப்பட்டது.
இதையடுத்து, வல்லுநர் குழு ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பித்தது. அதன் அடிப்படையில், சமீபத்திய ஆணையக் கூட்டத்தில் திட்டம் பரிசீலிக்கப்பட்டு, கட்டட அனுமதி வழங்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
நிபந்தனைகள்
அதேநேரம், 2011 கடலோர ஒழுங்குமுறை விதிகள் மற்றும் நகர், ஊரமைப்பு விதிகளை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என, ஆணையம் வலியுறுத்தி உள்ளது.
மேலும், வெள்ள பாதிப்பு முன்னெச்சரிக்கை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்; கழிவுநீரை நவீன தொழில்நுட்பத்தில் சுத்திகரிக்க வேண்டும்; திட மற்றும் திரவக் கழிவு மேலாண்மை செயல்திட்டம் உருவாக்க வேண்டும்.
சூரிய மின்சார உற்பத்தி, மழைநீர் சேகரிப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துதல், கட்டுமானப் பணிகள் விதிப்படி நடக்கிறதா என்பதை கண்காணிக்க குழு அமைக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட மொத்தம், 19 நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டு உள்ளன.
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