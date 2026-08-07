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ரூ.60 லட்சம் நிலமோசடி தி.நகர் முதியவர் கைது 

ரூ.60 லட்சம் நிலமோசடி தி.நகர் முதியவர் கைது 

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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ஆவடி: நேமம் கிராமத்தில், 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து மோசடியில் ஈடுபட்ட, தி.நகரைச் சேர்ந்த நிலத்தரகரான ஜானகிராமன், 67 என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

வேளச்சேரி, லட்சுமி நகர் 2வது தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை, 71. கடந்த 2010ல், திருவள்ளூர் மாவட்டம், நேமம் கிராமத்தில், சிவசுப்பிரமணியம், வெங்கடேசன் மற்றும் நிலத்தரகர் ஜானகிராமன் ஆகியோருக்கு கிடைத்த, 3,975 சதுர அடி பூர்வீக நிலத்தை, ஏழுமலைக்கு பொது அதிகாரம் எழுதி கொடுத்துள்ளனர்.

ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின், ஏழுமலைக்கு பவர் கொடுத்ததை மறைத்து, போலி ஆவணங்கள் தயார் செய்த ஜானகிராமன், அவரது மனைவி செல்வமணி பெயரில் செட்டில்மென்ட் எழுதி கொடுத்துள்ளார். பின், தயாளன் என்பவருக்கு கிரையம் செய்து கொடுத்துள்ளார்.

கடந்த 2023ல் ஏழுமலை மேற்படி நிலத்தை சென்று பார்த்தபோது, தயாளன் என்பவர் கம்பி வேலி போட்டு தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார்.

அதிர்ச்சி அடைந்த ஏழுமலை, வில்லங்க சான்று போட்டு பார்த்தபோது, நிலமோசடி செய்தது தெரிந்தது. அந்த நிலத்தின் மதிப்பு 60 லட்சம் ரூபாய்.

இது குறித்து ஏழுமலை ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவில், கடந்த மார்ச் மாதம் புகார் அளித்தார். புகாரை விசாரித்த இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரசேகரன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார், தலைமறைவாக இருந்த தி.நகரைச் சேர்ந்த ஜானகிராமனை, நேற்று கைது செய்தனர்.

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