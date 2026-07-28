தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ திருவேற்காடு நகராட்சி தி.மு.க., கவுன்சிலர் பதவி தகுதி நீக்க உத்தரவு ரத்து: ஐகோர்ட்

திருவேற்காடு நகராட்சி தி.மு.க., கவுன்சிலர் பதவி தகுதி நீக்க உத்தரவு ரத்து: ஐகோர்ட்

திருவேற்காடு நகராட்சி தி.மு.க., கவுன்சிலர் பதவி தகுதி நீக்க உத்தரவு ரத்து: ஐகோர்ட்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: திருவேற்காடு நகராட்சியின், 10வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் நளினியின் பதவி தகுதி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

தமிழகத்தில் 2022ம் ஆண்டில், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில், தி.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்ட ஜி.நளினி, திருவேற்காடு நகராட்சி 10வது வார்டு கவுன்சிலராக, பெரும்பான்மை ஓட்டுகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். கடந்த 2023ம் ஆண்டு, நளினியின் கணவர் நகராட்சியின் சில டெண்டர் பணிகளில், தனிப்பட்ட ஆதாயம் பெற்றதாகக் கூறி, குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இதையடுத்து, 2023ம் ஆண்டு மார்ச் 12ம் தேதி, திருவேற்காடு நகராட்சி கமிஷனர், நளினியை கவுன்சிலர் பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்து உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

இதை எதிர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், நளினி மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு, நீதிபதி ஹேமந்த் சந்தன் கவுடர் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், வழக்கறிஞர் ஜி.எஸ்.மணி ஆஜராகி, ‘மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நகராட்சி கவுன்சிலரை தகுதி நீக்கம் செய்யும் அதிகாரம், நகராட்சி கமிஷனருக்கு சட்டப்படி வழங்கப்படவில்லை. தமிழக நகராட்சிகள் தொடர்பான சட்டத்தின்படி, கவுன்சிலர் தகுதி நீக்கம் தொடர்பான விவகாரத்தில், நகராட்சி கமிஷனர் அதிகபட்சமாக, மாவட்ட முதன்மை நீதிபதியிடம் பரிந்துரை மட்டுமே செய்ய முடியும். இறுதி முடிவை எடுக்கும் அதிகாரம், மாவட்ட முதன்மை நீதிபதிக்கு தான் உண்டு. இதை மீறி கமிஷனர் நேரடியாக, தகுதி நீக்க உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இது சட்டத்துக்கு முற்றிலும் முரணானது. தகுதி நீக்க நடவடிக்கைக்கு பின், பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும், ராஜினாமா கடிதமும் சட்டப்படி செல்லுபடியாகாது’ என்றார்.

இதை ஏற்ற நீதிபதி, நகராட்சி கமிஷனர் பிறப்பித்த தகுதி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்தார்.

மேலும், நளினியை உடனே திருவேற்காடு நகராட்சியின் 10வது வார்டு கவுன்சிலராக மீண்டும் பதவியில் அமர்த்தி, பதவியுடன் தொடர்புடைய அனைத்து உரிமைகள், சலுகைகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ பலன்களையும் வழங்கும்படி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

***

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us