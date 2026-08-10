ஜாமின் பெற்றவர்கள் விசாரணை அதிகாரி முன் கையெழுத்திட்டனர்
ஜாமின் பெற்றவர்கள் விசாரணை அதிகாரி முன் கையெழுத்திட்டனர்
ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM
சென்னை: த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க முயன்ற வழக்கில் கைதாகி, ஜாமின் பெற்றவர்களில் எட்டு பேர் விசாரணை அதிகாரி முன் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டனர்.
த.வெ.க.,வின், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ., இளையராஜா மற்றும் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி எம்.எல்.ஏ., விஜய் ஆகியோரை விலைக்கு வாங்க முயன்ற வழக்கில், சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, 45 உள்ளிட்ட, 14 பேரை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் கைது செய்தனர்.
இவர்கள் எல்லாரும் ஜாமினில் வெளியே வந்துள்ளனர். அவர்களில் எட்டு பேர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் விசாரணை அதிகாரி முன் நேற்று ஆஜராகி கையெழுத்திட்டனர். அதேபோல, கரூரில் விசாரணை அதிகரிகளின் வாகனத்தை சேதப்படுத்தியது தொடர்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜியின் தம்பி அசோக்குமாரும் கையெழுத்திட்டார்.
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