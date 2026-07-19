தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ மது போதையில் மாநகராட்சி வாகனத்தை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய மூவர் சிக்கினர்

மது போதையில் மாநகராட்சி வாகனத்தை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய மூவர் சிக்கினர்

மது போதையில் மாநகராட்சி வாகனத்தை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய மூவர் சிக்கினர்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:11 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ராஜமங்கலம்: மது போதையில் மாநகராட்சி கண்காணிப்பு வாகனத்தை ஓட்டி, பைக் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்திய ஒப்பந்த ஓட்டுநரின் நண்பர் உள்ளிட்ட மூவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

புழல், கதிர்வேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஹேம்நாத், 24; மாதவரம் மண்டல அலுவலகத்தில் ஒப்பந்த ஓட்டுநர். இவர், நண்பர்களான விக்னேஷ், 29, தமிழரசன், 25, ஆகியோருடன் மது அருந்தியுள்ளார்.

அதீத போதையில் இருந்த விக்னேஷ், மாநகராட்சி கண்காணிப்பு வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்றார். பேப்பர் மில்ஸ் சாலையில் பெரம்பூரைச் சேர்ந்த திவாகர், 26, ஓட்டிச் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தில் மோதினார்.

இதில், திவாகருக்கு இரண்டு கால்கள் மற்றும் வலது கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு, ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தப்பிச் செல்ல முயன்ற விக்னேஷ், பள்ளி சாலை, கே.எஸ்.தெருவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த, ‘டாடா ஏஸ்’ வாகனத்திலும் மோதினார்.

அப்பகுதியினர், காரில் இருந்த மூவரையும் பிடித்து வில்லிவாக்கம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். கொளத்துார் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, மூவரையும் கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us