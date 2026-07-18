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குடிநீர் வாரிய செயலுக்கு வியாபாரி சங்கம் கண்டனம்

குடிநீர் வாரிய செயலுக்கு வியாபாரி சங்கம் கண்டனம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:44 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:44 PM

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மணலி: மணலியில், கட்டட உரிமையாளர் நிலுவை வைத்துள்ள குடிநீர் வரி பாக்கியை வசூலிக்க, வாடகையில் இருக்கும் வியாபாரிகளின் கடையை, குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் பூட்டி, ‘சீல்’ வைக்கும் நடவடிக்கை தொடர்கிறது.

இதை கண்டித்து, மணலி ﻿– சேக்காடு பொது வியாபாரிகள் சங்கத்தின் அவசர கூட்டம், தலைவர் சண்முகம் தலைமையில் நேற்று கூடியது. கூட்டத்தில், ஐந்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

அதன்படி, 11 ஆண்டுகளாக, குடிநீர், கழிவுநீர் இணைப்பு வசதி ஏதும் ஏற்படுத்தாமல், வரியை மட்டுமே வசூலிக்கின்றனர். எனவே, முதலில் இணைப்பு வழங்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

வரி வசூலிப்பில், வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வகையில், கடையை ‘சீல்’ வைப்பது உள்ளிட்ட, குடிநீர் வாரியத்தின் அடாவடி செயலை கண்டித்து, 1,000க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் பங்கேற்கும் மாபெரும் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர்.

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