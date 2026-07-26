/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ பேனர் வைத்த த.வெ.க., நிர்வாகிகள் மின்சாரம் பாய்ந்து படுகாயம்
பேனர் வைத்த த.வெ.க., நிர்வாகிகள் மின்சாரம் பாய்ந்து படுகாயம்
பேனர் வைத்த த.வெ.க., நிர்வாகிகள் மின்சாரம் பாய்ந்து படுகாயம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:02 PM
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மேடவாக்கம்: மேடவாக்கம் அருகே வெள்ளக்கல் பகுதியைச் சேர்ந்தோர் லோகநாதன், 22, சந்தோஷ், 23; த.வெ.க., கட்சி நிர்வாகிகள்.
முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படம் நேற்று முன்தினம் வெளியானது. இதையொட்டி, திரைப்பட பேனர் வைக்கும் பணியில், கடந்த 22ம் தேதி இரவு ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக அருகில் இருந்த மின்மாற்றியில் இருந்து மின்சாரம் தாக்கியதில், கீழே விழுந்து இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனர். தனியார் மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேடவாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.