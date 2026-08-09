/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ போதை மாத்திரைகள் விற்ற இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
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பள்ளிக்கரணை, ஜூலை 31-– -
போதை மாத்திரை விற்பனையில் ஈடுபட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பள்ளிக்கரணை அருகே, போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அங்கு, சந்தேகத்திற்கிடமாக முறையில் சுற்றிவந்த இருவரை பிடித்து சோதனையிட்டனர்.
அதில், தடை செய்யப்பட்ட வலி நிவாரணியான 300 டைடால் மாத்திரைகள், 1.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. விசாரணையில் அவர்கள் கீழ்கட்டளையை சேர்ந்த தீனதயாளன், 21, ஜான் பீட்டர், 21, என்பது தெரியவந்தது.
வடமாநிலத்தில் இருந்து ரயில் வாயிலாக கடத்தி வந்து விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இருவரையும் கைது செய்த பள்ளிக்கரணை போலீசார், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைத்தனர்.
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