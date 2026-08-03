மொபைல் போன் பறித்த இருவர் கைது

ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
எம்.கே.பி.: மொபைல் போன் பறித்த, 17 வயது சிறுவன் உட்பட இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பாஸ்கர், 65. சகோதரர் வீட்டு துக்க நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக, இவர் பேருந்து வாயிலாக நேற்று முன்தினம் மாலை சென்னை வந்துள்ளார்.
வியாசர்பாடி, எம்.கே.பி., நகரில் மொபைல் போன் பேசியபடி பாஸ்கர் நடந்து சென்றுள்ளார். அப்போது அவருக்கு பின்னால் பைக்கில் வந்த இரண்டு வாலிபர்கள், 25,000 ரூபாய் மதிப்புடைய, பாஸ்கரின் மொபைல் போனை பறித்து தப்பினர்.
இது குறித்து, எம்.கே.பி., நகர் போலீசில், பாஸ்கர் புகார் அளித்தார். அதன்படி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அப்பகுதியில் உள்ள ‘சிசிடிவி’ காட்சிகளின்படி விசாரித்ததில், மொபைல்போன் பறிப்பில் ஈடுபட்டது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த விமல், 21 மற்றும் 17 வயது சிறுவன் என தெரிந்தது.
போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர். விசாரணையில் பாஸ்கரின் மொபைல்போனை, 2,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தது தெரிந்தது. போலீசார் இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.