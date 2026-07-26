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பெற்றோர் திட்டியதால் இரு சிறுவர்கள் மாயம் புதுச்சேரி செல்லும் வழியில் பத்திரமாக மீட்பு

பெற்றோர் திட்டியதால் இரு சிறுவர்கள் மாயம் புதுச்சேரி செல்லும் வழியில் பத்திரமாக மீட்பு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 10:23 PM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 10:23 PM

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மடிப்பாக்கம்: மடிப்பாக்கம், உள்ளகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த, தனியார் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு மற்றும் மூன்றாம் வகுப்பு பயிலும் இரண்டு சிறுவர்கள், இம்மாதம் 23ம் தேதி மாலை, டியூஷன் வகுப்பு சென்றனர். பின் வீடு திரும்பவில்லை.

பெற்றோர் புகாரையடுத்து மடிப்பாக்கம் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர். உள்ளகரம், புழுதிவாக்கம் பகுதிகளில் ‘சிசிடிவி’ கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்ததில், இரு சிறுவர்களும் நடந்தே கிண்டிக்கு வந்துள்ளனர். புதுச்சேரி செல்லும் பேருந்தில் ஏறி பயணித்துள்ளனர்.

இதற்கிடையே, அதே பேருந்தில் பயணித்த சவுந்தரராஜன், சிறுவர்கள் தனியார் செல்வதை கவனித்து அவர்களிடம் விசாரித்துள்ளார். பின், சிறுவர்களின் பெற்றோரது மொபைல் எண்ணை வாங்கி, அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து மடிப்பாக்கம் போலீசார், விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி.,யை தொடர்பு கொண்டு, சிறுவர்கள் குறித்து தெரிவித்தனர். தவிர, புதுச்சேரி பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரிடமும் பேசினர்.

பின், மரக்காணம் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட, தென்பாக்கம் எல்லைச் சோதனைச் சாவடியில் காத்திருந்த உள்ளூர் போலீசார், புதுச்சேரி பேருந்தை நிறுத்தினர். பேருந்தில் இருந்த இரு சிறுவர்களையும் பத்திரமாக மீட்டனர்.

மடிப்பாக்கம் மற்றும் மரக்காணம் போலீசாரின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் துரிதமான நடவடிக்கையால், இரண்டு மணி நேரத்தில் சிறுவர்கள் மீட்கப்பட்டனர்.

போலீசார் விசாரணையில், 9ம் வகுப்பு சிறுவன் சரியாக படிக்கவில்லை என, அவரது பெற்றோர் திட்டியுள்ளனர். அதனால், வீட்டில் கிளம்பிய சிறுவன், பக்கத்து வீட்டில் உள்ள 3ம் வகுப்பு சிறுவனை கூட்டிச்சென்றது தெரிந்தது. போலீசார், பெற்றோருக்கு உரிய ஆலோசனை வழங்கி, சிறுவர்களை ஒப்படைத்தனர்.

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